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Новое оружие России
2020-05-28T10:06
https://ria.ru/20200528/1572098797.html
Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"
https://cdn24.img.ria.ru/images/151686/46/1516864668_0:97:2250:1363_1036x0_80_0_0_d80ab3d5f695b75b4254c4ff0a85d96f.jpg
РИА Новости

Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"

10:06 28.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 120-мм минометный комплекс 2С12 Сани, состоящий из миномёта 2Б11 и транспортной машины 2Ф510
120-мм минометный комплекс 2С12 Сани, состоящий из миномёта 2Б11 и транспортной машины 2Ф510
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /
120-мм минометный комплекс 2С12 Сани, состоящий из миномёта 2Б11 и транспортной машины 2Ф510. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) поставил Минобороны партию модернизированных 120-мм минометных комплексов "Сани", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода".
"ЦНИИ "Буревестник" выполнил обязательства по ГОЗ и отгрузил партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А в интересах министерства обороны РФ", - сказали в пресс-службе.
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Минометный комплекс 2С12А "Сани" предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.
Для стрельбы из миномета применяются осколочно-фугасные мины всех модификаций от любых 120-мм минометных систем. В целях решения отдельных тактических и огневых задач могут применяться дымовые, осветительные и зажигательные мины, а также комплекс управляемого вооружения "Грань".
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"Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, маневренности, дальности и кучности боя, модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий", - сказали в концерне.
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Новое оружие РоссииРоссия"Сани"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РостехУралвагонзаводБезопасность
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