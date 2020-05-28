Глава ДНР оценил итоги заседания контактной группы по Донбассу

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинская делегация на прошедшем в среду в режиме видеоконференции заседании контактной группы по Донбассу продемонстрировала абсолютный деструктив и разговаривала на языке ультиматумов, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"В "Минске" ничего не получается. Не хотят и не могут (представители Украины - ред.). Сегодня мы видели на встрече абсолютный деструктив. Пытаются разговаривать языком ультиматумов, пытаются навязать какие-то позиции, которые не вписываются ни коем образом ни то, что в минский комплекс мер, а просто в здравую логику", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.
Ранее представитель России в контактной группе Борис Грызлов сказал, что делегация Киева на заседании контактной группы по Донбассу отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения