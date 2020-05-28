Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T10:02
https://ria.ru/20200528/1572098464.html
Родившую ребенка дома жительницу Магадана осудили после гибели младенца
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:421:2892:2048_1036x0_80_0_0_be1077ef068a1a344519e0dcb4e43a10.jpg
РИА Новости

Родившую ребенка дома жительницу Магадана осудили после гибели младенца

10:02 28.05.2020
1196
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МАГАДАН, 28 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане признал 33-летнюю жительницу Магадана, родившую дома ребенка, который умер после появления на свет, виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы, сообщает в четверг СУ СК России по региону.
"Следствием и судом установлено, что в ночное время 13 февраля 2018 года магаданка, не встав на учет в женскую консультацию по поводу беременности, в домашних условиях самостоятельно родила ребенка мужского пола. После родоразрешения женщина, не имея медицинского образования и навыков ухода за новорожденными детьми, в медицинские учреждения за оказанием квалифицированной помощи ребенку не обратилась, не обеспечив безопасность его жизни и здоровью. Около 16 часов этого же дня она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни, после чего соседи вызвали медицинских работников, которые констатировали смерть младенца", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках
15 января, 15:34
На Урале арестовали мужчину, убившего ребенка при стрельбе по банкам
Поясняется, что новорожденный умер от вдыхания околоплодных вод и осложнения в виде развития острой дыхательной недостаточности. Экспертиза признала женщину вменяемой.
"Приговором Магаданского городского суда женщина признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на один год шесть месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил", - уточняет ведомство.
811637
Обсудить 2
Следственный комитет России (СК РФ)МагаданПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
Заброшенное строение в селе 2-е Никольское Воронежской области, где было найдено тело убитой девочки
Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем
Сотрудник полиции
В Сургуте проведут проверку после смерти задержанного в отделе полиции
Мужчина в защитном шлеме катается на электросамокате по Никольской улице в Москве
Врач назвал способ восстановить мышцы после самоизоляции
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске выясняют обстоятельства избиения двухлетней девочки
Прокуратура
В Москве проверят обстоятельства изъятия из семьи трех детей
Под Псковом обнаружено тело пропавшей 3-летней девочки
В Псковской области нашли тело пропавшей девочки
Актриса Елена Воробей
Елена Воробей оценила степень "безденежья" артистов
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен подписать указ о социальных сетях
Производство многоразовых масок
Эксперт оценил эффективность многоразовых масок
Сотрудники полиции в США
В США один человек погиб во время беспорядков из-за смерти афроамериканца
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Якутии проводят проверку после обнаружения тела полицейского
Парк Маяк в Магадане
Мэр Магадана пожаловался на горожан, которые чуть не испортили скульптуру
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Якутске завели дело после смерти ребенка в гараже
Кобра
Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
Лента новостейМолния