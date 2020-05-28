Родившую ребенка дома жительницу Магадана осудили после гибели младенца

МАГАДАН, 28 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане признал 33-летнюю жительницу Магадана, родившую дома ребенка, который умер после появления на свет, виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы, сообщает в четверг СУ СК России по региону.
"Следствием и судом установлено, что в ночное время 13 февраля 2018 года магаданка, не встав на учет в женскую консультацию по поводу беременности, в домашних условиях самостоятельно родила ребенка мужского пола. После родоразрешения женщина, не имея медицинского образования и навыков ухода за новорожденными детьми, в медицинские учреждения за оказанием квалифицированной помощи ребенку не обратилась, не обеспечив безопасность его жизни и здоровью. Около 16 часов этого же дня она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни, после чего соседи вызвали медицинских работников, которые констатировали смерть младенца", - говорится в сообщении.
Поясняется, что новорожденный умер от вдыхания околоплодных вод и осложнения в виде развития острой дыхательной недостаточности. Экспертиза признала женщину вменяемой.
"Приговором Магаданского городского суда женщина признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на один год шесть месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил", - уточняет ведомство.