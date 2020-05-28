Родившую ребенка дома жительницу Магадана осудили после гибели младенца

"Следствием и судом установлено, что в ночное время 13 февраля 2018 года магаданка, не встав на учет в женскую консультацию по поводу беременности, в домашних условиях самостоятельно родила ребенка мужского пола. После родоразрешения женщина, не имея медицинского образования и навыков ухода за новорожденными детьми, в медицинские учреждения за оказанием квалифицированной помощи ребенку не обратилась, не обеспечив безопасность его жизни и здоровью. Около 16 часов этого же дня она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни, после чего соседи вызвали медицинских работников, которые констатировали смерть младенца", - говорится в сообщении.