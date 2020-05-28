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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:16
https://ria.ru/20200528/1572098391.html
Минфин перечислил сто миллиардов рублей на поддержку регионов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_0:202:3072:1930_1036x0_80_0_0_b6350fcfeed0b14979a9dcee09afef5f.jpg
РИА Новости

Минфин перечислил сто миллиардов рублей на поддержку регионов

10:01 28.05.2020 (обновлено: 11:16 28.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Министерства финансов России . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство финансов выделило 100 миллиардов рублей 56 регионам, чьи доходы упали из-за пандемии COVID-19.
Распоряжение о перечислении средств премьер-министр Михаил Мишустин подписал на прошлой неделе. Деньги перевели 26 мая.
Деньги
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"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
По последним данным, в 85 российских регионах за весь период эпидемии было выявлено более 379 тысяч заразившихся коронавирусом. Из них почти 151 тысяча вылечились, 4142 пациента скончались. В мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены как минимум 5,5 миллиона человек, порядка 350 тысяч больных умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФЭкономика
Популярные комментарии
Учитывая что есть москва, петербург и т.д. то на регион выёдет примерно по 500-700 млн. а учитывая посредников в виде чиновников до дела дойдут копейки.Зато в сумме 100млрд круто! сверхдержавно.
28 мая, 10:06
Владимир Врун-гель
17200320
Сдаётся мне, что вы мечом то махать научились, а читать нет. Написано чёрным по белому: в те регионы, в которых снизились налоговые поступления по состоянию на 1 мая, по отношению к 2 предыдущим годам. Это 56 регионов. Москвы и Петербурга в этом списке нет, можете не переживать.
28 мая, 10:46
Джон Константин
2251008
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