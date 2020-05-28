Минфин перечислил сто миллиардов рублей на поддержку регионов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство финансов выделило 100 миллиардов рублей 56 регионам, чьи доходы упали из-за пандемии COVID-19.
Распоряжение о перечислении средств премьер-министр Михаил Мишустин подписал на прошлой неделе. Деньги перевели 26 мая.
"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
По последним данным, в 85 российских регионах за весь период эпидемии было выявлено более 379 тысяч заразившихся коронавирусом. Из них почти 151 тысяча вылечились, 4142 пациента скончались. В мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены как минимум 5,5 миллиона человек, порядка 350 тысяч больных умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.