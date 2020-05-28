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2020-05-28T09:59
https://ria.ru/20200528/1572098328.html
В Абакане военные проведут санобработку улиц
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РИА Новости

В Абакане военные проведут санобработку улиц

09:59 28.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Annenkoan / Город Абакан
Город Абакан
CC BY-SA 4.0 / Annenkoan /
Город Абакан. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Военные проведут санитарную обработку улиц столицы Хакасии Абакана, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
"29 мая с 5 утра на улицах и площадях Абакана, если позволит погода, будет работать военная техника. Войска радиационной, химической и бактериологической защиты планируют обработать большие остановочные пункты, площади перед крупными торговыми центрами, парковки, подъезды и подходы к больничным объектам, а также территории для городского отдыха", - говорится в сообщении.
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Глава региона попросил жителей не парковать машины в местах обработки, не совершать пробежки и прогулки во время проведения дезинфекции. По данным Коновалова, за сутки в республике выявлено 22 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии обнаружено 878 случаев заболевания. Выздоровели 477 человек. В данный момент лечится 391 пациент, 30 находятся в тяжелом состоянии, один - на ИВЛ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловАбаканРеспублика ХакасияОбщество
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