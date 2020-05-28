В Абакане военные проведут санобработку улиц

"29 мая с 5 утра на улицах и площадях Абакана, если позволит погода, будет работать военная техника. Войска радиационной, химической и бактериологической защиты планируют обработать большие остановочные пункты, площади перед крупными торговыми центрами, парковки, подъезды и подходы к больничным объектам, а также территории для городского отдыха", - говорится в сообщении.

Глава региона попросил жителей не парковать машины в местах обработки, не совершать пробежки и прогулки во время проведения дезинфекции. По данным Коновалова, за сутки в республике выявлено 22 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии обнаружено 878 случаев заболевания. Выздоровели 477 человек. В данный момент лечится 391 пациент, 30 находятся в тяжелом состоянии, один - на ИВЛ.