В Тамбовской области двое детей заболели COVID-19

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Двое детей и 71 взрослый заболели за сутки коронавирусной инфекцией в Двое детей и 71 взрослый заболели за сутки коронавирусной инфекцией в Тамбовской области , общее число пациентов с COVID-19 выросло до 2772, сообщила администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 2772 (1011 из них выздоровели: 481 выписан из стационара, 530 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли 9)", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции.

"Из них: 19 мужчин, 52 женщины, 2 детей (девочка 17 лет, мальчик 9 лет). Возраст взрослых от 22 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 73 контактных с больными", - говорится в сообщении.

На госпитализации в данный момент 347 человек, из них пневмония диагностирована у 274 человек.