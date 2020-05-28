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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T09:56
https://ria.ru/20200528/1572098265.html
В Тамбовской области двое детей заболели COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области двое детей заболели COVID-19

09:56 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Двое детей и 71 взрослый заболели за сутки коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число пациентов с COVID-19 выросло до 2772, сообщила администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 2772 (1011 из них выздоровели: 481 выписан из стационара, 530 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли 9)", - говорится в сообщении.
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За сутки в регионе подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции.
"Из них: 19 мужчин, 52 женщины, 2 детей (девочка 17 лет, мальчик 9 лет). Возраст взрослых от 22 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 73 контактных с больными", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТамбовская область
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