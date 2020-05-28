Дело о превышении полномочий завели на главу минприроды Северной Осетии

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии, который подозревается в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету республики свыше 400 миллионов рублей, сообщает Уголовное дело возбуждено против министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии, который подозревается в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету республики свыше 400 миллионов рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

"В Северной Осетии по материалам совместной проверки прокуратуры и ФСБ республики возбуждено уголовное дело в отношении регионального министра природных ресурсов и экологии. Он подозревается в совершении преступления "Превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев задержан.

По версии следствия, в мае 2019 года между региональным министерством и коммерческой организацией был заключен госконтракт на ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду Унальского хвостохранилища. Цена контракта составила порядка 406 миллиона рублей, которые были выделены в рамках реализации национального проекта "Экология".

Прокуратура выявила, что подрядчик, производивший утилизацию отходов II класса опасности, не имеет лицензии на производства подобного рода работ. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена не уполномоченным органом.

"Достоверно зная, что все предусмотренные контрактом работы не выполнены, цели, указанные в государственном контракте по ликвидации опасных производственных отходов, не достигнуты, министр природных ресурсов и экологии региона подписал платежные документы, на основании которых была произведена полная оплата контракта", - указывается в сообщении.