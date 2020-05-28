В Подмосковье 6843 человека вылечились от COVID-19

"Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 6843 человека", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе вылечились от коронавируса ещё 403 человека, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, уточнили в штабе.