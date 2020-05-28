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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:08
https://ria.ru/20200528/1572098064.html
В Подмосковье 6843 человека вылечились от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710693_0:222:3244:2047_1036x0_80_0_0_704a9a897fcf70325965089a77c6b869.jpg
РИА Новости

В Подмосковье 6843 человека вылечились от COVID-19

09:54 28.05.2020 (обновлено: 10:08 28.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповАвтомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в Московской области превысило уже 6,8 тысячи, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
"Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 6843 человека", - говорится в сообщении.
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За минувшие сутки в регионе вылечились от коронавируса ещё 403 человека, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, уточнили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
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