В Подмосковье 6843 человека вылечились от COVID-19

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в Московской области превысило уже 6,8 тысячи, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
"Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 6843 человека", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе вылечились от коронавируса ещё 403 человека, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, уточнили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.