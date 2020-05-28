В Хабаровском крае продлили режим самоизоляции до 10 июня

ХАБАРОВСК, 28 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции, введенный в Режим самоизоляции, введенный в Хабаровском крае из-за пандемии коронавируса до 1 июня, продлевается на 10 дней, сообщил в четверг губернатор Сергей Фургал

"Режим самоизоляции будет продлен до 10 июня", - сказал Фургал в прямом эфире в Instagram.

Он отметил, что магазины и предприятия продолжат работать, но масочный режим должен строго соблюдаться в общественных местах, за нарушения - жесткие меры к руководителям автотранспортных предприятий и магазинов.

По его словам, в пятницу в правительстве края пройдут консультации по смягчению противоэпидемиологических мер. "Посмотрим, что можно открыть без ущерба для здоровья", - пояснил Фургал.

По данным краевого правительства, на 28 мая в регионе зарегистрировано более 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 67 за последние сутки. Выздоровели 803 человека, 10 пациентов умерли.