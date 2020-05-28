Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T09:49
https://ria.ru/20200528/1572097993.html
В Хабаровском крае продлили режим самоизоляции до 10 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040540_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f03dfab5486d05cef9af93c799e37ae0.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае продлили режим самоизоляции до 10 июня

09:49 28.05.2020
914
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции, введенный в Хабаровском крае из-за пандемии коронавируса до 1 июня, продлевается на 10 дней, сообщил в четверг губернатор Сергей Фургал.

"Режим самоизоляции будет продлен до 10 июня", - сказал Фургал в прямом эфире в Instagram.

Он отметил, что магазины и предприятия продолжат работать, но масочный режим должен строго соблюдаться в общественных местах, за нарушения - жесткие меры к руководителям автотранспортных предприятий и магазинов.
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Индии
27 мая, 21:56Распространение нового коронавируса
Врач объяснил успехи индийского штата в борьбе с коронавирусом
По его словам, в пятницу в правительстве края пройдут консультации по смягчению противоэпидемиологических мер. "Посмотрим, что можно открыть без ущерба для здоровья", - пояснил Фургал.
По данным краевого правительства, на 28 мая в регионе зарегистрировано более 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 67 за последние сутки. Выздоровели 803 человека, 10 пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000013
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФургалХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
В Хабаровском крае оценили влияние коронавируса на экономику
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
В Хабаровском крае детские сады могут открыть с 11 июня
Новосибирск
В Новосибирской области продлили ограничения из-за COVID-19
Город Абакан
В Абакане военные проведут санобработку улиц
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
Медицинский работник
В Тамбовской области двое детей заболели COVID-19
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Медицинская сестра в больничной палате
В Москве еще 3793 пациента выздоровели от COVID-19
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Медицинский работник
В Комсомольске-на-Амуре умер первый пациент с COVID-19
Сотрудники полиции в США
В США один человек погиб во время беспорядков из-за смерти афроамериканца
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Югре число случаев COVID-19 превысило две тысячи
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
В Подмосковье 6843 человека вылечились от COVID-19
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
Тест на коронавирус
В России провели более 9,7 миллиона тестов на COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
Лента новостейМолния