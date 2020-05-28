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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T09:47
https://ria.ru/20200528/1572097933.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

09:47 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Пневмония диагностирована у 32 из 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2746, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 97 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 47 контактных лиц, 45 - с неустановленным источником заражения, пять - прибывших из других регионов. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 32, с признаками ОРВИ - 33, с бессимптомным течением - 32", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что среди новых заболевших есть восемь детей. Из числа новых случаев коронавируса 21 зарегистрировали в Саратове, 16 - в Балаковском, 13 - в Энгельсском, семь - в Пугачевском, по четыре - в Вольском, Самойловском, Петровском и Александрово-Гайском, по три - в Марксовском, Ртищевском, Красноармейском и Романовском, по два - в Озинском, Турковском и Екатериновском, по одному - в Ершовском, Перелюбском, Саратовском, Базарно-Карабулакском, Духовницком и Лысогорском районах области.
По данным оперштаба, из 2746 заболевших COVID-19 в области выздоровели уже 1033 человека, в том числе 91 - за последние сутки. В регионе коронавирус унес жизни 32 пациентов.
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