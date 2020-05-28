В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

"В регионе зарегистрировано 97 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 47 контактных лиц, 45 - с неустановленным источником заражения, пять - прибывших из других регионов. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 32, с признаками ОРВИ - 33, с бессимптомным течением - 32", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.