В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Пневмония диагностирована у 32 из 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2746, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 97 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 47 контактных лиц, 45 - с неустановленным источником заражения, пять - прибывших из других регионов. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 32, с признаками ОРВИ - 33, с бессимптомным течением - 32", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших есть восемь детей. Из числа новых случаев коронавируса 21 зарегистрировали в Саратове, 16 - в Балаковском, 13 - в Энгельсском, семь - в Пугачевском, по четыре - в Вольском, Самойловском, Петровском и Александрово-Гайском, по три - в Марксовском, Ртищевском, Красноармейском и Романовском, по два - в Озинском, Турковском и Екатериновском, по одному - в Ершовском, Перелюбском, Саратовском, Базарно-Карабулакском, Духовницком и Лысогорском районах области.
По данным оперштаба, из 2746 заболевших COVID-19 в области выздоровели уже 1033 человека, в том числе 91 - за последние сутки. В регионе коронавирус унес жизни 32 пациентов.
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