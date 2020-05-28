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2020-05-28T09:43
https://ria.ru/20200528/1572097805.html
Вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии вывезут до 1 июня
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РИА Новости

Вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии вывезут до 1 июня

09:43 28.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Вывоз вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, где ранее были выявлены заболевшие COVID-19, будет завершен до 1 июня, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.
В четверг в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание главы региона с руководителями СМИ Якутии.
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Николаев отметил, что ситуацию на Чаяндинском месторождении удалось полностью выправить. "Больных практически нет… Сейчас уже вывезено более 7 тысяч человек. До 1 июня всех, кого оттуда надо вывезти, вывезем", - сказал он.
По мнению главы Якутии, республика одномоментно не сможет найти 8 тысяч местных кадров для восполнения дефицита рабочих на месторождении. "Эта работа на самом деле должна идти очень серьезно. В части подготовки тех кадров, которые нужны для подрядных организаций "Газпрома"… Но мы сегодня видим возможность участия подрядных организаций республики. Сегодня мы действуем так, чтобы авиаперевозки осуществляли республиканские авиакомпании, в частности авиакомпания "Якутия"… Структурные подразделения компании "Алроса" - "Алмазы Анабара" ведут работу, чтобы на некоторые работы зайти… Мы сегодня ставим задачу, чтобы 500-1000 человек в ближайшее время на Чаяндинское месторождение могли отправить", - рассказал Николаев.
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Ранее сообщалось, что с 17 апреля на территории вахтовых поселков месторождения, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЗдоровье - ОбществоГазпром
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