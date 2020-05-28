Вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии вывезут до 1 июня

ЯКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Вывоз вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, где ранее были выявлены заболевшие COVID-19, будет завершен до 1 июня, сообщил журналистам глава республики Вывоз вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, где ранее были выявлены заболевшие COVID-19, будет завершен до 1 июня, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев

В четверг в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание главы региона с руководителями СМИ Якутии.

Николаев отметил, что ситуацию на Чаяндинском месторождении удалось полностью выправить. "Больных практически нет… Сейчас уже вывезено более 7 тысяч человек. До 1 июня всех, кого оттуда надо вывезти, вывезем", - сказал он.

По мнению главы Якутии, республика одномоментно не сможет найти 8 тысяч местных кадров для восполнения дефицита рабочих на месторождении. "Эта работа на самом деле должна идти очень серьезно. В части подготовки тех кадров, которые нужны для подрядных организаций " Газпрома "… Но мы сегодня видим возможность участия подрядных организаций республики. Сегодня мы действуем так, чтобы авиаперевозки осуществляли республиканские авиакомпании, в частности авиакомпания "Якутия"… Структурные подразделения компании " Алроса " - "Алмазы Анабара" ведут работу, чтобы на некоторые работы зайти… Мы сегодня ставим задачу, чтобы 500-1000 человек в ближайшее время на Чаяндинское месторождение могли отправить", - рассказал Николаев.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля на территории вахтовых поселков месторождения, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.