В Югре число случаев COVID-19 превысило две тысячи

"По данным Роспотребнадзора, выявлено заболевших 2028 человек с начала наблюдения, плюс 104 человека за сутки. Выздоровели 716 человек, 17 человек в регионе погибли. Очаги заражения (за сутки) - в общежитии асфальто-бетонного завода в поселке Высоком, на двух производственных площадках "Сургутнефтегаза" и в окружных больницах Ханты-Мансийска и Нефтеюганска, в больницах по плюс два заболевших", - сказала губернатор Югры.