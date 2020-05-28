В Югре число случаев COVID-19 превысило две тысячи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе превысило 2 тысячи, за сутки инфекция найдена у 104 человек, сообщила глава региона Наталья Комарова, отвечая в четверг на вопросы подписчиков в Instagram.
"По данным Роспотребнадзора, выявлено заболевших 2028 человек с начала наблюдения, плюс 104 человека за сутки. Выздоровели 716 человек, 17 человек в регионе погибли. Очаги заражения (за сутки) - в общежитии асфальто-бетонного завода в поселке Высоком, на двух производственных площадках "Сургутнефтегаза" и в окружных больницах Ханты-Мансийска и Нефтеюганска, в больницах по плюс два заболевших", - сказала губернатор Югры.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,2, отметила она, добавив, что охват тестированием превышает федеральный норматив вдвое, а количество свободных коек для пациентов с коронавирусом - 39%.
Комарова вечером в среду подписала постановление, продлив режим обязательной самоизоляции в автономном округе до 15 июня включительно. При этом, следует из документа, с 1 июня в регионе возобновляют работу органы записи актов гражданского состояния по предварительной записи. На регистрацию браков накладывается ограничение - одновременно в помещении в загсе в этот момент не может находиться более четырех человек, включая сотрудника организации.