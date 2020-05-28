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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T09:43
https://ria.ru/20200528/1572097775.html
В Югре число случаев COVID-19 превысило две тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Югре число случаев COVID-19 превысило две тысячи

09:43 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе превысило 2 тысячи, за сутки инфекция найдена у 104 человек, сообщила глава региона Наталья Комарова, отвечая в четверг на вопросы подписчиков в Instagram.
"По данным Роспотребнадзора, выявлено заболевших 2028 человек с начала наблюдения, плюс 104 человека за сутки. Выздоровели 716 человек, 17 человек в регионе погибли. Очаги заражения (за сутки) - в общежитии асфальто-бетонного завода в поселке Высоком, на двух производственных площадках "Сургутнефтегаза" и в окружных больницах Ханты-Мансийска и Нефтеюганска, в больницах по плюс два заболевших", - сказала губернатор Югры.
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Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,2, отметила она, добавив, что охват тестированием превышает федеральный норматив вдвое, а количество свободных коек для пациентов с коронавирусом - 39%.
Комарова вечером в среду подписала постановление, продлив режим обязательной самоизоляции в автономном округе до 15 июня включительно. При этом, следует из документа, с 1 июня в регионе возобновляют работу органы записи актов гражданского состояния по предварительной записи. На регистрацию браков накладывается ограничение - одновременно в помещении в загсе в этот момент не может находиться более четырех человек, включая сотрудника организации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
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