Способное достроить "Северный поток — 2" судно вышло из порта Мукран

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" спустя три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
Через два часа движения на юго-восток судно снова встало на якорь недалеко от порта.
Немного позже к причалу подошла трубоукладочная баржа "Фортуна" компании МРТС, которая также отвечает техническим требованиям для достройки "Северного потока — 2" и находится в немецком порту с октября.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку.
21 мая, 03:36Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Соединенные Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от подрядчиков немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.