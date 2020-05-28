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2020-05-28T15:45
https://ria.ru/20200528/1572097708.html
Способное достроить "Северный поток — 2" судно вышло из порта Мукран
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РИА Новости

Способное достроить "Северный поток — 2" судно вышло из порта Мукран

09:52 28.05.2020 (обновлено: 15:45 28.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" спустя три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
Через два часа движения на юго-восток судно снова встало на якорь недалеко от порта.
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Немного позже к причалу подошла трубоукладочная баржа "Фортуна" компании МРТС, которая также отвечает техническим требованиям для достройки "Северного потока — 2" и находится в немецком порту с октября.
"Академик Черский" прибыл в Мукран 8 мая. Трубоукладчик шел в Германию длинным маршрутом через Африку, путь занял у него почти три месяца. В ходе рейса он многократно менял пункт назначения.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Соединенные Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от подрядчиков немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Академик Черский (судно)Северный поток — 2Балтийское мореАлександр НовакСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
А это точно трубоукладчик, а не круизное судно? Что ни новость - вышел оттуда, пришел туда...
28 мая, 10:08
YSYuri SPb
636510073
Следы запутывает, потом бах - трубы уложены!
28 мая, 10:19
Александр Закупин
69842209
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