Способное достроить "Северный поток — 2" судно вышло из порта Мукран

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" спустя три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Через два часа движения на юго-восток судно снова встало на якорь недалеко от порта.

Немного позже к причалу подошла трубоукладочная баржа "Фортуна" компании МРТС, которая также отвечает техническим требованиям для достройки "Северного потока — 2" и находится в немецком порту с октября.

"Академик Черский" прибыл в Мукран 8 мая. Трубоукладчик шел в Германию длинным маршрутом через Африку , путь занял у него почти три месяца. В ходе рейса он многократно менял пункт назначения.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку.