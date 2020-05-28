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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T09:41
https://ria.ru/20200528/1572097678.html
В Новосибирской области продлили ограничения из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/149834/54/1498345476_0:118:3221:1930_1036x0_80_0_0_4874541b5afd3fab76fe88174838e8b8.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области продлили ограничения из-за COVID-19

09:41 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Власти Новосибирской области продлили до 30 июня ограничительные меры в связи с противодействием коронавирусу, по-прежнему запрещены массовые мероприятия и работа предприятий общепита, сообщает облправительство со ссылкой на постановление губернатора Андрея Травникова.
"Постановление обобщает меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, которые необходимо принять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в период противодействия коронавирусу. Срок их действия установлен по 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
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Так, до 30 июня продолжают оставаться закрытыми торгово-развлекательные центры, за исключением расположенных в них аптек и продуктовых магазинов, фитнес-центры, спортивные клубы, массажные салоны, солярии и так далее.
Документ запрещает проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Постановлением также запрещается возобновить работу до 30 июня ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам и другим предприятиям общепита за исключением столовых при предприятиях и обслуживания навынос или через доставку заказов.
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"В постановлении подчеркивается необходимость обеспечить соблюдение масочного режима… Предприниматели должны не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, а при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание или отказывать в обслуживании", - сообщают власти.
Людям старше 65 лет, а также гражданам, имеющим серьезные хронические заболевания, предписывается соблюдать режим самоизоляции, который может быть обеспечен по месту проживания или в других помещениях, в том числе на дачах. Все остальные жители региона должны пользоваться масками во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, при посещении аптек, магазинов и других общественных мест.
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