В Новосибирской области продлили ограничения из-за COVID-19

"Постановление обобщает меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, которые необходимо принять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в период противодействия коронавирусу. Срок их действия установлен по 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, до 30 июня продолжают оставаться закрытыми торгово-развлекательные центры, за исключением расположенных в них аптек и продуктовых магазинов, фитнес-центры, спортивные клубы, массажные салоны, солярии и так далее.

Документ запрещает проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Постановлением также запрещается возобновить работу до 30 июня ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам и другим предприятиям общепита за исключением столовых при предприятиях и обслуживания навынос или через доставку заказов.

"В постановлении подчеркивается необходимость обеспечить соблюдение масочного режима… Предприниматели должны не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, а при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание или отказывать в обслуживании", - сообщают власти.

Людям старше 65 лет, а также гражданам, имеющим серьезные хронические заболевания, предписывается соблюдать режим самоизоляции, который может быть обеспечен по месту проживания или в других помещениях, в том числе на дачах. Все остальные жители региона должны пользоваться масками во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, при посещении аптек, магазинов и других общественных мест.