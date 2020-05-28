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2020-05-28T09:39
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В США один человек погиб во время беспорядков из-за смерти афроамериканца
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РИА Новости

В США один человек погиб во время беспорядков из-за смерти афроамериканца

09:39 28.05.2020
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© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Один человек стал жертвой стрельбы, которая произошла в Миннеаполисе, штат Миннесота, во время закончившейся беспорядками акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, сообщает местная газета Star Tribune.
Как сообщает полиция города, стрельбу открыл владелец ломбарда после того, как участники протестов стали рушить и грабить магазины в районе проведения акций. Раненный в результате стрельбы мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Полиция задержала одного человека в связи с инцидентом. Протестные акции из-за кончины Флойда проходили в городе второй вечер подряд.
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Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.
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СШАМиннесотаВ мире
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