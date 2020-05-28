В США один человек погиб во время беспорядков из-за смерти афроамериканца

Как сообщает полиция города, стрельбу открыл владелец ломбарда после того, как участники протестов стали рушить и грабить магазины в районе проведения акций. Раненный в результате стрельбы мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Полиция задержала одного человека в связи с инцидентом. Протестные акции из-за кончины Флойда проходили в городе второй вечер подряд.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.