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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:13
https://ria.ru/20200528/1572097605.html
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080499_0:264:3172:2048_1036x0_80_0_0_1bf2c6e4635c365656ae725fb9d4b9f4.jpg
РИА Новости

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

09:40 28.05.2020 (обновлено: 12:13 28.05.2020)
201459
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие на Мясницкой улице в Москве
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц". Об этом говорят результаты исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, сообщает РБК.
В то, что эпидемия выдумана, верят 23,2% участников опроса, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена. Больше всего скептиков живет в Южном федеральном округе (41,1%).
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Поведение отрицающих эпидемию респондентов кардинально отличается от поведения тех, кто признает ее факт. Так, 54% скептиков выходят на прогулку, 43% навещают родственников. Среди тех, кто признает эпидемию, с родственниками встречаются только 18%.
Чаще всего в мае россияне посещали продуктовый магазин (81,2%) или аптеку (56,5%), ходили на работу (46,2%), гуляли (38,7%), встречались с друзьями (21,%).
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Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (сразу на многих сайтах) в пять этапов с 18 марта по 26 мая. В опросе приняли участие более 30 тысяч человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов — 349 095. В России коронавирус диагностировали у 370 680 человек, из них 142 208 выздоровели, 3968 пациентов спасти не удалось.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВысшая школа экономики (ВШЭ)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Пока сам не заболеешь - не поверишь??? Ну, ну ...
28 мая, 10:03
УАУшатал Админов
18164623264
Недоверие к ситуации рождается ещё и от того, что информация о серьёзности ситуации и меры борьбы правительства как-то не сходятся. С одной стороны, вирус смертельно опасен, но в какой мере и для кого, не очень понятно, а с другой стороны, все принятые правительством меры сводятся к запретам и ограничениям. То есть, по своей сути народ борется с вирусом самостоятельно. Подачки в виде компенсаций не в счёт. Так как финансовая верхушка снимает свои дивиденды с ситуации, да и власти от них не отстают для них такое положение удобно, полный карт-бланш...
28 мая, 10:15
Юрий Баженов
362614369
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