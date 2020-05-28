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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T09:37
https://ria.ru/20200528/1572097516.html
В Москве еще 3793 пациента выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В Москве еще 3793 пациента выздоровели от COVID-19

09:37 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ещё 3793 пациента вылечились от коронавируса в Москве за прошедшие сутки, общее число уже превысило 70 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251" - сообщила Ракова.
При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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