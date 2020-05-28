В Москве еще 3793 пациента выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ещё 3793 пациента вылечились от коронавируса в Москве за прошедшие сутки, общее число уже превысило 70 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251" - сообщила Ракова.
При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
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