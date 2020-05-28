В Воронежской области выявили 110 новых случаев COVID-19

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на рекордное число - 110, общее количество случаев составило 1753, сообщает правительство региона.
"В четверг, 28 мая, официально подтверждено заражение 110 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель облправительства, это количество подтвержденных случаев за сутки стало рекордным для региона.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1753 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1235.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф