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2020-05-28T09:34
https://ria.ru/20200528/1572097416.html
СМИ: в Индонезии хакеры украли личные данные 1,3 миллиона госслужащих
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РИА Новости

СМИ: в Индонезии хакеры украли личные данные 1,3 миллиона госслужащих

09:34 28.05.2020
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© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер
© Fotolia / Alexander
БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Хакеры взломали компьютерную сеть министерства образования и культуры Индонезии и скачали личные данные 1,3 миллиона служащих системы министерства, сообщает в четверг интернет-версия газеты Jakarta Post.
В результате хакерской атаки были украдены имена и фамилии, номера удостоверений личности служащих и их анкетные данные, включая возраст, место рождения, адреса проживания, номера семейных карт (прописки), имена родителей, семейное положение и другая личная информация, говорится в сообщении газеты.
Атаку обнаружил индонезийский IT-консультант Тегу Априанто. По его словам, хакеры воспользовались переходом большинства работников системы министерства на удаленную работу в связи с пандемией COVID-19 и проникли в сеть, взломав компьютер одного из них, сообщает издание.
Хакерские атаки в Индонезии участились с введением в действие ограничительных мер в связи с пандемией, констатирует газета.
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