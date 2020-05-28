СМИ: в Индонезии хакеры украли личные данные 1,3 миллиона госслужащих

БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Хакеры взломали компьютерную сеть министерства образования и культуры Индонезии и скачали личные данные 1,3 миллиона служащих системы министерства, сообщает в четверг Хакеры взломали компьютерную сеть министерства образования и культуры Индонезии и скачали личные данные 1,3 миллиона служащих системы министерства, сообщает в четверг интернет-версия газеты Jakarta Post

В результате хакерской атаки были украдены имена и фамилии, номера удостоверений личности служащих и их анкетные данные, включая возраст, место рождения, адреса проживания, номера семейных карт (прописки), имена родителей, семейное положение и другая личная информация, говорится в сообщении газеты.

Атаку обнаружил индонезийский IT-консультант Тегу Априанто. По его словам, хакеры воспользовались переходом большинства работников системы министерства на удаленную работу в связи с пандемией COVID-19 и проникли в сеть, взломав компьютер одного из них, сообщает издание.