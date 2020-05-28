В Алтайском крае расходы на соцподдержку выросли на 15% в 2019 году

БАРНАУЛ, 28 мая – РИА Новости. Почти 22 миллиарда рублей в 2019 году направили власти на социальную поддержку населения в Почти 22 миллиарда рублей в 2019 году направили власти на социальную поддержку населения в Алтайском крае , рост к 2018 году составил 15%, в текущем году работа продолжится, заявил в четверг губернатор региона Виктор Томенко , выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона.

Губернатор напомнил, что каждый третий житель края получает меры поддержки, имея на это льготные основания или по принципам адресности и нуждаемости. В частности, около 150 тысяч семей с детьми получили выплаты на общую сумму более 5,8 миллиарда рублей. В том числе многодетным семьям выплачено 3 миллиарда рублей.

Также, по его словам, в 2019 году приоритетными стали выплаты в связи с рождением первого, третьего и последующих детей. Ежемесячные выплаты получили почти 30 тысяч семей на сумму 2,6 миллиарда рублей. С учетом новых решений президента семья, имеющая от 3 до 5 детей, получает в виде выплат ежегодно до 450 тысяч рублей, отметил глава региона.

"Важным направлением считаю не только выплаты, но и социальные контракты - это содействие семье в самостоятельном увеличении дохода. В 2019 году 389 семей получили средства по социальному контракту, в текущем году их будет более 1,5 тысячи. В целом на реализацию социальных контрактов направим 246 миллионов рублей", - сказал Томенко.

Он также отметил, что Алтайский край полностью выполнил указ президента РФ по обеспечению жильем более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Только в 2019 году жилищные условия улучшили 103 человека.

По данным губернатора, на создание доступной среды было направлено 406 миллионов рублей, в том числе 37 миллионов рублей - на адаптацию 25 приоритетных объектов в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры.