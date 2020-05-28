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Алтайский край
Алтайский край
2020-05-28T09:33
https://ria.ru/20200528/1572097331.html
В Алтайском крае расходы на соцподдержку выросли на 15% в 2019 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/155091/97/1550919765_0:148:2962:1814_1036x0_80_0_0_07a9d8b7ed184892d747b65377b2247a.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае расходы на соцподдержку выросли на 15% в 2019 году

09:33 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 мая – РИА Новости. Почти 22 миллиарда рублей в 2019 году направили власти на социальную поддержку населения в Алтайском крае, рост к 2018 году составил 15%, в текущем году работа продолжится, заявил в четверг губернатор региона Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона.
Губернатор напомнил, что каждый третий житель края получает меры поддержки, имея на это льготные основания или по принципам адресности и нуждаемости. В частности, около 150 тысяч семей с детьми получили выплаты на общую сумму более 5,8 миллиарда рублей. В том числе многодетным семьям выплачено 3 миллиарда рублей.
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Также, по его словам, в 2019 году приоритетными стали выплаты в связи с рождением первого, третьего и последующих детей. Ежемесячные выплаты получили почти 30 тысяч семей на сумму 2,6 миллиарда рублей. С учетом новых решений президента семья, имеющая от 3 до 5 детей, получает в виде выплат ежегодно до 450 тысяч рублей, отметил глава региона.
"Важным направлением считаю не только выплаты, но и социальные контракты - это содействие семье в самостоятельном увеличении дохода. В 2019 году 389 семей получили средства по социальному контракту, в текущем году их будет более 1,5 тысячи. В целом на реализацию социальных контрактов направим 246 миллионов рублей", - сказал Томенко.
Он также отметил, что Алтайский край полностью выполнил указ президента РФ по обеспечению жильем более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Только в 2019 году жилищные условия улучшили 103 человека.
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По данным губернатора, на создание доступной среды было направлено 406 миллионов рублей, в том числе 37 миллионов рублей - на адаптацию 25 приоритетных объектов в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры.
"В текущем году продолжим эту работу и приведем в соответствие еще 26 социально значимых объектов. Создание и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, повышение пожарной безопасности домов-интернатов, приобретение автотранспорта для мобильных бригад, развитие системы долговременного ухода и комплексной реабилитации, вовлечение в эту работу социально ориентированных и частных медицинских организаций - это те меры, которые мы реализовывали в 2019 году. Они остаются актуальными и первостепенными и сегодня", - сказал глава региона.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоАлтайский крайОбщество
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