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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:21
https://ria.ru/20200528/1572097299.html
В России провели более 9,7 миллиона тестов на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В России провели более 9,7 миллиона тестов на COVID-19

09:33 28.05.2020 (обновлено: 11:21 28.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Более 9,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 300 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В России проведено более 9,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 300 тысяч человек", — говорится в сообщении.

За последние сутки в России провели 285 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
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