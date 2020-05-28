В России провели более 9,7 миллиона тестов на COVID-19

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Более 9,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 300 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В России проведено более 9,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 300 тысяч человек", — говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 285 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф