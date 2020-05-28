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2020-05-28T09:28
https://ria.ru/20200528/1572097173.html
Вывозной рейс для россиян в Латинской Америке запланировали 3-5 июня
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РИА Новости

Вывозной рейс для россиян в Латинской Америке запланировали 3-5 июня

09:28 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Вывозной рейс для россиян в Латинской Америке запланирован 3-5 июня, будут посадки в Бразилии и Аргентине, следует из информации посольств России.

"Сообщаем, что ориентировочно 3-5 июня 2020 года планируется "вывозной" рейс российской авиакомпании "Азур Эйр" в Латинскую Америку, в том числе с посадкой в Буэнос-Айресе", - сообщило посольство России в Аргентине.

Вылет из этой страны предварительно намечен на 4 июня.
Посольство России в Бразилии сообщает, что ранним утром 4 июня будут вывезены россияне из Сан-Паулу.
Ранее в Латинскую Америку уже были организованы вывозные рейсы, удалось вернуть на родину часть россиян из Бразилии и Перу. Недавно был совершен полет из Каракаса.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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