Вывозной рейс для россиян в Латинской Америке запланировали 3-5 июня

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Вывозной рейс для россиян в Латинской Америке запланирован 3-5 июня, будут посадки в Бразилии и Аргентине, следует из информации посольств России.

"Сообщаем, что ориентировочно 3-5 июня 2020 года планируется "вывозной" рейс российской авиакомпании "Азур Эйр" в Латинскую Америку, в том числе с посадкой в Буэнос-Айресе", - сообщило посольство России в Аргентине.

Вылет из этой страны предварительно намечен на 4 июня.

Посольство России в Бразилии сообщает, что ранним утром 4 июня будут вывезены россияне из Сан-Паулу.

Ранее в Латинскую Америку уже были организованы вывозные рейсы, удалось вернуть на родину часть россиян из Бразилии и Перу. Недавно был совершен полет из Каракаса.