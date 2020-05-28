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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T09:27
https://ria.ru/20200528/1572097069.html
В Якутске усилят меры безопасности из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1036x0_80_0_0_cf07842d98f5b218f1c5751e11421b1d.jpg
РИА Новости

В Якутске усилят меры безопасности из-за коронавируса

09:27 28.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаЯкутск
Якутск
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 мая – РИА Новости. Ситуация по распространению коронавируса в Якутске требует серьезных решений, в эти выходные в городе приостановят работу общественного транспорта и всех магазинов, включая продуктовые, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге.
По словам руководителя региона, в четверг положение с пандемией в республике остается напряженным. За сутки выявлено 94 случая коронавируса, из них 56 - по городу Якутску, 22 – в Ленске, 8 – в Мегино-Кангаласском районе и единичные случаи в других районах.
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"Ситуация по городу Якутску требует достаточно серьезных мер и решений… в эти дни мы или сможем переломить ситуацию, или она будет в дальнейшем ухудшаться. Поэтому оперативным штабом принято решение, чтобы эти пятница, суббота и воскресенье стали днями максимальной санитарной очистки города Якутска. Рекомендуем всем предприятиям и учреждениям провести тотальную санитарную обработку помещений. В субботу и воскресенье общественный транспорт в городе… мы рекомендуем, чтобы он не работал. В субботу и воскресенье также запрещена работа всех объектов торговли, в том числе продовольственных магазинов", - отметил глава республики.
При этом абсолютное большинство ограничений сняты в сельской местности и в арктических районах Якутии.
По данным оперштаба, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 1623 случая коронавируса, 675 человек полностью выздоровели, 7 летальных исходов. 14 человек находятся в тяжелом состоянии, 320 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
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