В Якутске усилят меры безопасности из-за коронавируса

"Ситуация по городу Якутску требует достаточно серьезных мер и решений… в эти дни мы или сможем переломить ситуацию, или она будет в дальнейшем ухудшаться. Поэтому оперативным штабом принято решение, чтобы эти пятница, суббота и воскресенье стали днями максимальной санитарной очистки города Якутска. Рекомендуем всем предприятиям и учреждениям провести тотальную санитарную обработку помещений. В субботу и воскресенье общественный транспорт в городе… мы рекомендуем, чтобы он не работал. В субботу и воскресенье также запрещена работа всех объектов торговли, в том числе продовольственных магазинов", - отметил глава республики.