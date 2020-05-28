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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-28T09:24
https://ria.ru/20200528/1572097013.html
Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках
https://cdn23.img.ria.ru/images/154878/42/1548784214_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_70c36b392def1ff593a55a3d63c6d2fe.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

09:24 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток
© РИА Новости / Илья Питалев
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Золотой слиток. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запасы золота в российских банках снижаются шестой месяц подряд: в апреле они упали еще на 4,6 тонны - до 73,4 тонны, рассказал РИА Новости глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Запасы драгметаллов в российских банках в пересчете на золото снижаются 6 месяц подряд. За апрель они снизились на 4,6 тонны — до 73,4 тонны", - рассказал эксперт.
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Значительное сокращение запасов драгоценного металла в апреле наблюдалось в Сбербанке - за месяц они снизились на 5,5 тонны.
"Сокращение запасов золота связано, в частности, с оттоком средств клиентов из банков из-за кризиса, вызванного снижением цены нефти и эпидемией", - пояснил Осадчий.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияМаксим ОсадчийСбербанк РоссииЭкономика
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