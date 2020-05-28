Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запасы золота в российских банках снижаются шестой месяц подряд: в апреле они упали еще на 4,6 тонны - до 73,4 тонны, рассказал РИА Новости глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Запасы драгметаллов в российских банках в пересчете на золото снижаются 6 месяц подряд. За апрель они снизились на 4,6 тонны — до 73,4 тонны", - рассказал эксперт.
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Значительное сокращение запасов драгоценного металла в апреле наблюдалось в Сбербанке - за месяц они снизились на 5,5 тонны.
"Сокращение запасов золота связано, в частности, с оттоком средств клиентов из банков из-за кризиса, вызванного снижением цены нефти и эпидемией", - пояснил Осадчий.