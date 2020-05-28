В Тамбовской области число выздоровевших от COVID-19 превысило тысячу

"Всего на утро 28 мая вылечены от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 1011 человек, из них выписаны из стационаров 481 человек, сняты с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 530 человек", - говорится в сообщении.