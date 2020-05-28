В Тамбовской области число выздоровевших от COVID-19 превысило тысячу

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи пациентов выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает в четверг администрация региона.
По данным на 27 мая, в регионе было 2699 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели 937 человек, умерли девять.
"Всего на утро 28 мая вылечены от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 1011 человек, из них выписаны из стационаров 481 человек, сняты с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 530 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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