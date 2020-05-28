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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T09:15
https://ria.ru/20200528/1572096693.html
В Тамбовской области число выздоровевших от COVID-19 превысило тысячу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области число выздоровевших от COVID-19 превысило тысячу

09:15 28.05.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи пациентов выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает в четверг администрация региона.
По данным на 27 мая, в регионе было 2699 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели 937 человек, умерли девять.
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"Всего на утро 28 мая вылечены от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 1011 человек, из них выписаны из стационаров 481 человек, сняты с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 530 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
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