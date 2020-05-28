СМИ: Пентагон готов предоставить Украине дополнительную военную помощь

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пентагон уведомил американский конгресс о том, что проведение реформ на Украине позволяет осуществить дальнейшее выделение стране военной помощи на сумму 125 миллионов долларов, сообщает Пентагон уведомил американский конгресс о том, что проведение реформ на Украине позволяет осуществить дальнейшее выделение стране военной помощи на сумму 125 миллионов долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в военном ведомстве и неназванного помощника конгрессмена.

Как отмечает телеканал, подтверждение о том, что Украина продвинулась в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении общественного контроля, требуется по закону, чтобы продолжить выделение Киеву военной помощи. Речь идет о второй части одобренного конгрессом пакета помощи на сумму 250 миллионов долларов. Предполагается, что в его рамках Украина получит мобильные радиолокационные системы, разработанные для отслеживания артиллерийского и ракетного огня, несколько десятков машин скорой помощи, аппаратуру засекреченной связи и два патрульных катера, оснащенных 30-миллиметровыми автоматическими пушками с дистанционным управлением.

В марте телеканал сообщал, что Пентагон в рамках оказания военной помощи, одобренной конгрессом, готовится поставить Украине противоартиллерийские радары и боевые патрульные катера. Сообщалось, что на эти цели пойдет половина из выделенных по линии оборонного ведомства 250 миллионов долларов.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, заявляя, что этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.