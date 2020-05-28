"ЯсноПонятно". Черный юмор: почему мы смеемся над "аморальными" шутками

Чем черный юмор отличается от юмора висельника? О чём сигнализирует распространение "таких" шуток в обществе? Есть ли границы юмора по отношению к человеку, когда шутка становится аморальной и обидной? А если это человек сам над собой так смеётся?
Эпизод, в котором Ваня шутит по-черному, Лина смеётся, а Ксюша не понимает юмора. Психолог, специалист по развитию эмоционального интеллекта Алла Крусанова рассказывает, что такое смехотерапия и как она работает.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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