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ЯсноПонятно
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2020-05-28T12:00
https://ria.ru/20200528/1572096592.html
"ЯсноПонятно". Черный юмор: почему мы смеемся над "аморальными" шутками
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РИА Новости

"ЯсноПонятно". Черный юмор: почему мы смеемся над "аморальными" шутками

12:00 28.05.2020
637
ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". Черный юмор: почему мы смеемся над "аморальными" шутками
Вчера, 12:00
Почему люди шутят над смертью, физическими увечьями, насилием и болезнями? Что это: защитная реакция, способ преодолеть страх, сублимация агрессии или банальная попытка самоутвердиться? Над чем шутить может быть приемлемо, над чем опасно, а над чем совсем аморально? И почему люди обижаются на юмор?
Чем черный юмор отличается от юмора висельника? О чём сигнализирует распространение "таких" шуток в обществе? Есть ли границы юмора по отношению к человеку, когда шутка становится аморальной и обидной? А если это человек сам над собой так смеётся?
Эпизод, в котором Ваня шутит по-черному, Лина смеётся, а Ксюша не понимает юмора. Психолог, специалист по развитию эмоционального интеллекта Алла Крусанова рассказывает, что такое смехотерапия и как она работает.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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