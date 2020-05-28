"ЯсноПонятно". Черный юмор: почему мы смеемся над "аморальными" шутками

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ЯсноПонятно "ЯсноПонятно". Черный юмор: почему мы смеемся над "аморальными" шутками

Почему люди шутят над смертью, физическими увечьями, насилием и болезнями? Что это: защитная реакция, способ преодолеть страх, сублимация агрессии или банальная попытка самоутвердиться? Над чем шутить может быть приемлемо, над чем опасно, а над чем совсем аморально? И почему люди обижаются на юмор?