В Сургуте проведут проверку после смерти задержанного в отделе полиции

"За последний год-полтора он неоднократно привлекался за правонарушения, больше 20 раз - за появление в состоянии опьянения в общественных местах, за распитие алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство, а еще более 20 протоколов за неоплату штрафов, которые назначены ранее. Предполагается, что скончался от остановки сердца, хотя он никаких жалоб не высказывал, видимых телесных повреждений нет", - добавил источник.