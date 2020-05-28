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2020-05-28T09:13
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В Сургуте проведут проверку после смерти задержанного в отделе полиции
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РИА Новости

В Сургуте проведут проверку после смерти задержанного в отделе полиции

09:13 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Задержанный за распитие алкоголя в общественном месте мужчина скончался в отделе полиции Сургута (ХМАО), идет проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
"Начальником УМВД России по ХМАО - Югре назначено проведение служебной проверки по факту смерти административно задержанного в отделе полиции №1 УМВД России по городу Сургуту", - сказал представитель ведомства.
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По его словам, вечером в среду состоящего под административным надзором 45-летнего мужчину доставили в отдел полиции за распитие спиртных напитков в общественном месте. В отношении него правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях.
"Через некоторое время гражданин почувствовал себя плохо, ему была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие на вызов медики в течение получаса оказывали мужчине помощь, но он скончался", - уточнил собеседник агентства.
По словам источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, скончавшийся мужчина ранее был судим за преступления, связанные с наркотиками и кражами. В 2019 году он освободился из колонии под административный надзор, снять с которого его должны были только в сентябре этого года.
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"За последний год-полтора он неоднократно привлекался за правонарушения, больше 20 раз - за появление в состоянии опьянения в общественных местах, за распитие алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство, а еще более 20 протоколов за неоплату штрафов, которые назначены ранее. Предполагается, что скончался от остановки сердца, хотя он никаких жалоб не высказывал, видимых телесных повреждений нет", - добавил источник.
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