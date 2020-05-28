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2020-05-28T09:10
https://ria.ru/20200528/1572096385.html
В Афганистане около семи человек погибли при атаке талибов
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РИА Новости

В Афганистане около семи человек погибли при атаке талибов

09:10 28.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь военнослужащих погибли в результате столкновения с боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Парван в северо-восточной части Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя губернатора провинции Вахиды Шахкар.
"По меньшей мере семь афганских военнослужащих были убиты, еще один ранен, когда "Талибан" атаковал контрольно-пропускной пункт на севере провинции Парван в среду вечером", - завила Шахкар.
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В то же время, по словам источника в службе безопасности, в результате атаки на КПП погибли по меньшей мере 10 военнослужащих.
Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане продолжается, несмотря на усилия по запуску мирного процесса. В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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