В Афганистане около семи человек погибли при атаке талибов

"По меньшей мере семь афганских военнослужащих были убиты, еще один ранен, когда "Талибан" атаковал контрольно-пропускной пункт на севере провинции Парван в среду вечером", - завила Шахкар.

В то же время, по словам источника в службе безопасности, в результате атаки на КПП погибли по меньшей мере 10 военнослужащих.