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2020-05-28T09:13
https://ria.ru/20200528/1572096321.html
Посол в Дублине рассказал о ситуации с застрявшими в Ирландии россиянами
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РИА Новости

Посол в Дублине рассказал о ситуации с застрявшими в Ирландии россиянами

09:10 28.05.2020 (обновлено: 09:13 28.05.2020)
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© Фото : МИД РФ Юрий Анатольевич Филатов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ирландии
Юрий Анатольевич Филатов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ирландии
© Фото : МИД РФ
Юрий Анатольевич Филатов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ирландии . Архивное фото
ЛОНДОН, 28 мая – РИА Новости, Мария Табак. Возвращение на родину застрявших в Ирландии российских граждан – самая сложная проблема и главная задача, над решением которой буквально бьется сейчас посольство РФ в Дублине, рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии Юрий Филатов.
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"Вывозных рейсов из Ирландии не было, и мы все бьемся с этой проблемой. Двадцать седьмого марта был последний регулярный рейс "Аэрофлота", а 30 марта очередной рейс был в последний момент отменен, и люди в прямом смысле застряли", - сказал Филатов.
Общее число граждан, не сумевших из Дублина улететь домой, составляет чуть более 50. В основном, это люди, приехавшие в гости к родственникам или друзьям, и студенты, которые учатся в ирландских вузах, пояснил посол.
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"У нас с ними прямая персональная связь. Этим в приоритетном порядке занимается консульский отдел. Проблем у людей много: надо как-то жить, где-то жить, на что-то жить. Мы помогаем несколькими способами. Во-первых, это полная консультация по правам и возможностям, предусмотренным постановлениями правительства по материальной помощи, а также по вопросам регистрации на вывозные рейсы. Все зарегистрировались на портале госуслуг, свои деньги получают, здесь все нормально. Также мы помогаем получать квалифицированные юридические и медицинские услуги. А потом для людей психологически важно быть на связи с кем-то родным в лице посольства, знать, что они не брошены", - подчеркнул Филатов.
Посол рассказал, что попытка вывезти группу через Лондон успехом не увенчалась: во-первых, выросли цены на билеты, и у многих граждан не было на них денег, а во-вторых, рейсы из Дублина в Лондон не стыковались с вывозным рейсом из Лондона.
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"То есть все было чревато тем, что даже несмотря на договоренности посольства с ирландским МИД и с авиакомпанией Aer Lingus, люди могли попросту застрять в транзитной зоне аэропорта Хитроу (крупнейший лондонский аэропорт – ред.), как в известном фильме "Терминал". Сейчас мы рассматриваем вариант рейса из Лондона 30 мая, но тоже вряд ли – люди по опыту уже не готовы к этому варианту. Во-первых, нет билетов на 30 мая из Дублина в Лондон, все уже раскуплено. Во-вторых, даже если бы и были, люди боятся застрять. Они понимают, что можно прилететь, а рейс из Москвы сместится и улетит до того, как они приедут в Лондон. Это проблема", - продолжил посол.
"Поэтому сейчас мы плотно работаем с Москвой над вариантом посадки того или иного рейса в Ирландии, в Дублине. Надежда есть. Думаю, в итоге мы своего добьемся. Для посольства это самый главный вопрос, как и для всех наших коллег, в том числе, в Лондоне, с которым мы тесно координируемся. Нужно понимать, что это вопрос глобальный, Москве приходится достаточно сложно: по всему миру столько разбросано людей, нужно организовывать столько разных рейсов. Так что нам надо просто проявлять терпение и заботиться о людях", - добавил Филатов.
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