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2020-05-28T09:07
https://ria.ru/20200528/1572096240.html
В Астраханской области лодка врезалась в дерево, один человек погиб
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РИА Новости

В Астраханской области лодка врезалась в дерево, один человек погиб

09:07 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали после того, как моторная лодка врезалась в дерево в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
По его словам, инцидент произошел в ночь на четверг в населенном пункте Разино на реке Сарбай.
"Моторная лодка врезалась в дерево. В лодке находились пять человек. Предварительно, пострадали четыре человека, из них одна женщина скончалась на месте", - сказал он.
Пострадавшие госпитализированы.
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