В Астраханской области лодка врезалась в дерево, один человек погиб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали после того, как моторная лодка врезалась в дерево в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
По его словам, инцидент произошел в ночь на четверг в населенном пункте Разино на реке Сарбай.
"Моторная лодка врезалась в дерево. В лодке находились пять человек. Предварительно, пострадали четыре человека, из них одна женщина скончалась на месте", - сказал он.
Пострадавшие госпитализированы.