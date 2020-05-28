Из Ташкента в Ростов-на-Дону вылетел самолет с россиянами

ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в четверг доставит вывозным рейсом 32 россиянина из Авиакомпания Uzbekistan Airways в четверг доставит вывозным рейсом 32 россиянина из Ташкента Ростов-на-Дону , сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены также спецрейсы. С 8 мая спецрейсы были возобновлены.

"Специальный рейс Uzbekistan Airways вылетел 28 мая из Ташкента в Ростов-на-Дону в 10.00 (8.00 мск). На борту – 32 гражданина России и один иностранный гражданин", - сказал представитель посольства. С 16 мая Uzbekistan Airways и " Уральские авиалинии " уже доставили более 500 россиян в Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.

По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено около 2,8 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Министерство транспорта Узбекистана в конце мая - начале июня организует еще 13 чартерных вывозных авиарейсов из России. Также планируется, что на этих рейсах домой смогут вернуться и граждане РФ, остающиеся в Узбекистане.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.