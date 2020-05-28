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2020-05-28T09:09
https://ria.ru/20200528/1572096187.html
Из Ташкента в Ростов-на-Дону вылетел самолет с россиянами
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РИА Новости

Из Ташкента в Ростов-на-Дону вылетел самолет с россиянами

09:04 28.05.2020 (обновлено: 09:09 28.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в четверг доставит вывозным рейсом 32 россиянина из Ташкента в Ростов-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены также спецрейсы. С 8 мая спецрейсы были возобновлены.
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"Специальный рейс Uzbekistan Airways вылетел 28 мая из Ташкента в Ростов-на-Дону в 10.00 (8.00 мск). На борту – 32 гражданина России и один иностранный гражданин", - сказал представитель посольства. С 16 мая Uzbekistan Airways и "Уральские авиалинии" уже доставили более 500 россиян в Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.
По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено около 2,8 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.
Министерство транспорта Узбекистана в конце мая - начале июня организует еще 13 чартерных вывозных авиарейсов из России. Также планируется, что на этих рейсах домой смогут вернуться и граждане РФ, остающиеся в Узбекистане.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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