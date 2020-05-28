В Израиле отметят праздник дарования Торы

Иудеи молятся а вершине горы Гаризим во время праздника Шавуот. Архивное фото

Иудеи молятся а вершине горы Гаризим во время праздника Шавуот

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая - РИА Новости. Евреи в Евреи в Израиле отметят Шавуот - праздник дарования Торы на горе Синай, к которому постепенно были сняты ряд существенных ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Шавуот, что значит "недели", отмечают 6-го сивана по еврейском календарю, спустя семь недель после первого дня Песаха, который знаменует выход евреев из Египта

В четверг с заходом солнца в еврейских домах зажгут свечи, семьи и друзья соберутся за праздничным столом, в отличие от Песаха, когда из-за коронавируса власти призвали израильтян праздновать исключительно с теми, с кем они живут под одной крышей.

Традиционно в Шавуот едят молочные блюда - сыры, запеканки, десерты. Согласно одному из объяснений, у горы Синай до получения Торы еврейский народ питался молочными продуктами.

После вечерней трапезы семьи не ложатся спать - существует традиция бодрствовать всю ночь и читать и изучать религиозные тексты, а в самое ранее разрешённое время произнести утренние молитвы. Читать религиозные тексты ночью в Шавуот принято вместе в синагоге, однако несмотря на то, что на прошлой неделе власти разрешили их открыть, сохраняется ограничение на допустимое количество человек - не более 50 молящихся одновременно.

Помимо религиозной у праздника есть и сельскохозяйственные традиции - в древние времена Шавуот был временем начала сбора урожая пшеницы, а первые фрукты из садов приносили в Иерусалимский храм.

В этом году накануне праздника президент Израиля Реувен Ривлин встретился с фермерами, которые столкнулись с трудностями и финансовыми потерями из-за коронавируса.

"Я знаю, что экономический кризис, который сопровождает пандемию коронавируса, ударил по многим фермерам, чей доход сократился. Государство Израиль не оставит фермеров. Вы - наша гордость, и мы в вас нуждаемся", - сказал Ривлин.

"В Шавуот мы празднуем первые фрукты нашей любимой страны. "Земля, текущая молоком и мёдом" - это то, над чем нужно работать", - добавил президент.

Кроме того, в Израиле в Шавуот принято путешествовать, поэтому многие семьи отправятся на север к озеру Кинерет, что стало особенно актуально после того, как с 20 мая правительство разрешило посещать пляжи. Также СМИ пишут, что на Шавуот снова откроются шесть заповедников и национальных парков.