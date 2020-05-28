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Религия и мировоззрение
2020-05-28T10:24
https://ria.ru/20200528/1572096016.html
В Израиле отметят праздник дарования Торы
https://cdn22.img.ria.ru/images/149530/47/1495304770_0:255:5622:3417_1036x0_80_0_0_f8f94594c9bcdac5a5425c7b653acffc.jpg
РИА Новости

В Израиле отметят праздник дарования Торы

08:59 28.05.2020 (обновлено: 10:24 28.05.2020)
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© AFP 2020 / Jaafar AshtiyehИудеи молятся а вершине горы Гаризим во время праздника Шавуот
Иудеи молятся а вершине горы Гаризим во время праздника Шавуот
© AFP 2020 / Jaafar Ashtiyeh
Иудеи молятся а вершине горы Гаризим во время праздника Шавуот. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая - РИА Новости. Евреи в Израиле отметят Шавуот - праздник дарования Торы на горе Синай, к которому постепенно были сняты ряд существенных ограничительных мер в связи с коронавирусом.
Шавуот, что значит "недели", отмечают 6-го сивана по еврейском календарю, спустя семь недель после первого дня Песаха, который знаменует выход евреев из Египта.
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В четверг с заходом солнца в еврейских домах зажгут свечи, семьи и друзья соберутся за праздничным столом, в отличие от Песаха, когда из-за коронавируса власти призвали израильтян праздновать исключительно с теми, с кем они живут под одной крышей.
Традиционно в Шавуот едят молочные блюда - сыры, запеканки, десерты. Согласно одному из объяснений, у горы Синай до получения Торы еврейский народ питался молочными продуктами.
После вечерней трапезы семьи не ложатся спать - существует традиция бодрствовать всю ночь и читать и изучать религиозные тексты, а в самое ранее разрешённое время произнести утренние молитвы. Читать религиозные тексты ночью в Шавуот принято вместе в синагоге, однако несмотря на то, что на прошлой неделе власти разрешили их открыть, сохраняется ограничение на допустимое количество человек - не более 50 молящихся одновременно.
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Помимо религиозной у праздника есть и сельскохозяйственные традиции - в древние времена Шавуот был временем начала сбора урожая пшеницы, а первые фрукты из садов приносили в Иерусалимский храм.
В этом году накануне праздника президент Израиля Реувен Ривлин встретился с фермерами, которые столкнулись с трудностями и финансовыми потерями из-за коронавируса.
"Я знаю, что экономический кризис, который сопровождает пандемию коронавируса, ударил по многим фермерам, чей доход сократился. Государство Израиль не оставит фермеров. Вы - наша гордость, и мы в вас нуждаемся", - сказал Ривлин.
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"В Шавуот мы празднуем первые фрукты нашей любимой страны. "Земля, текущая молоком и мёдом" - это то, над чем нужно работать", - добавил президент.
Кроме того, в Израиле в Шавуот принято путешествовать, поэтому многие семьи отправятся на север к озеру Кинерет, что стало особенно актуально после того, как с 20 мая правительство разрешило посещать пляжи. Также СМИ пишут, что на Шавуот снова откроются шесть заповедников и национальных парков.
Шавуот, который продлится в Израиле до вечера пятницы 29 мая, является государственным праздником. В этот день не работают государственные учреждения, магазины, не ходит общественный транспорт.
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Иудейский праздник Шавуот
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Религия и мировоззрениеРелигияРеувен РивлинНовости - Религия и мировоззрениеЕгипетИзраильВ мире
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