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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-28T08:49
https://ria.ru/20200528/1572095677.html
Цены на нефть марки Brent упали ниже 34 долларов за баррель
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_61a5f15aa86684ef0b1803bf1a2bfd67.jpg
РИА Новости

Цены на нефть марки Brent упали ниже 34 долларов за баррель

08:49 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг падают после выхода данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 2,19%, до 33,99 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,41%, до 31,69 доллара за баррель.
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Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,9 миллиона баррелей.
Снижение цен идет вторую сессию подряд из-за неопределенности в преддверии заседаний ОПЕК+, которые пройдут 9-10 июня. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращений добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей в сутки. Как сообщают источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи, однако консенсуса в альянсе нет.
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Официальная позиция России по этому поводу неизвестна. Вместе с тем, Блумберг в среду написал, что, по его данным, Москва планирует наращивать добычу, то есть за вариант сохранения апрельских договоренностей. Источники РИА Новости, напротив, говорят, что на встрече министра энергетики РФ Александра Новака с нефтяниками обсуждался вариант сохранения глубокого сокращения на период после июня, хотя мнения и разошлись.
Аналитик Axi Corp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что данные API в совокупности с опасениям, что Россия может увеличить добычу сказываются на ценах на нефть.
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