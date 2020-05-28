В Греции опровергли сообщения о вакцинации населения от COVID-19

АФИНЫ, 28 мая - РИА Новости. В Греции опровергли публикации о том, что власти якобы нашли способ защитить население от нового коронавируса и начинают с 1 июня вакцинацию против туберкулеза BCG (БСЖ).

В среду популярное греческое издание "Прото тема" сообщило со ссылкой на профессора патологии медицинского факультета Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелоса Ямареллоса, что якобы "программа вакцинации против COVID-19 противотуберкулезной вакциной была одобрена Национальным агентством по лекарственным средствам и начнется 1 июня 2020 года". Сообщение опубликовали десятки СМИ - сначала греческих, а затем зарубежных.

Через несколько часов "Прото тема" заменило публикацию на новую, под заголовком "Правда о противотуберкулезной вакцине и коронавирусе". "Министерство здравоохранения и соответствующие органы здравоохранения разъясняют, что речь идет о клиническом испытании, в рамках которого будут проводиться прививки для последующей проверки результатов. Власти разъясняют, что речь идет об еще одном исследовании, а не о программе вакцинации", - говорится в статье.

"Прото тема" отметила, что ее публикация о программе вакцинации основывалась "на информации, присланной в письменном виде профессором патологии медицинского факультета Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелосом Ямареллосом". Издание привело полный текст информационной записки.

БСЖ не защищает от коронавируса, в Греции нет вакцины от COVID-19, заявила телеканалу Skai доцент кафедры пульмонологии и интенсивной терапии этого же медицинского факультета Анастасия Котаниду.

"Это вакцина, которую мы все делали годы назад, чтобы предотвратить туберкулез. Нет, такого нет", - ответила Котаниду на вопрос, соответствуют ли действительности публикации о начале вакцинации БСЖ с 1 июня.

"Есть некоторые сообщения, что у людей, которые были вакцинированы против туберкулеза, может быть лучший иммунный ответ на COVID-19. На сегодняшний день официальных свидетельств нет", - сказала Котаниду.