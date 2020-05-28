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2020-05-28T09:11
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В четверг планируются вывозные рейсы из Индии и Узбекистана
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РИА Новости

В четверг планируются вывозные рейсы из Индии и Узбекистана

08:34 28.05.2020 (обновлено: 09:11 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая РИА - Новости. Вывозные рейсы в Россию из Индии и Узбекистана планируются в четверг, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Гоа - Санкт-Петербург - Москва и Ташкент - Ростов-на-Дону.
Самолет в небе
Вчера, 02:08Распространение нового коронавируса
Вывозной авиарейс из Еревана для россиян прибыл в Екатеринбург
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Пассажирский самолет в небе
27 мая, 17:20Распространение нового коронавируса
Почти 200 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана
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ТуризмНовости - ТуризмМоскваТашкентУзбекистанРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)ИндияВ мире
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