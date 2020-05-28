В четверг планируются вывозные рейсы из Индии и Узбекистана

МОСКВА, 28 мая РИА - Новости. Вывозные рейсы в Россию из Индии и Узбекистана планируются в четверг, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Гоа - Санкт-Петербург - Москва и Ташкент - Ростов-на-Дону.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.