Таиланд проверит на коронавирус сотни тысяч людей из группы риска

БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Таиланд проведет массовое тестирование на коронавирус лиц, подверженных наибольшей опасности заражения – медработников, заключенных и работников служб и предприятий, по работе контактирующих с большим количеством людей, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Мы проведем сплошную проверку на коронавирус среди медицинских работников, заключенных пенитенциарных учреждений и работников служб и предприятий, по работе контактирующих с большим количеством людей каждый день", - сказал он.

"Речь идет о сотнях тысяч человек по всей стране. Тестирование будет бесплатным. Цель этого мероприятия – выявление вероятных новых очагов заражения внутри страны", - добавил Висануйотхин.

"Несмотря на то, что заражений внутри страны у нас нет уже давно, и все новые случаи так или иначе связаны с заграницей, исключать, что где-то в Таиланде есть недиагностированные носители вируса, мы не можем. Проверка всего населения страны на коронавирус невозможна, поэтому мы будем тестировать именно тех, кто заведомо находится в зоне риска заражения", - сказал пресс-секретарь.

В четверг, впервые почти за две недели, количество новых заражений, зарегистрированных за сутки в Таиланде, превысило 10. Зарегистрировано 11 новых пациентов. Все они поступили в больницы из государственных карантинных центров, где находились после возвращения из-за границы.

По данным Центра по борьбе с пандемией, с момента начала распространения инфекции в Таиланде заболели 3 065 человек, скончались 57 человек, выздоровели 2 945 человек.