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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T08:33
https://ria.ru/20200528/1572095170.html
Таиланд проверит на коронавирус сотни тысяч людей из группы риска
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749564_0:207:2906:1842_1036x0_80_0_0_6740426ec5f44702db79775e50a5f776.jpg
РИА Новости

Таиланд проверит на коронавирус сотни тысяч людей из группы риска

08:33 28.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Таиланд проведет массовое тестирование на коронавирус лиц, подверженных наибольшей опасности заражения – медработников, заключенных и работников служб и предприятий, по работе контактирующих с большим количеством людей, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Мы проведем сплошную проверку на коронавирус среди медицинских работников, заключенных пенитенциарных учреждений и работников служб и предприятий, по работе контактирующих с большим количеством людей каждый день", - сказал он.
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"Речь идет о сотнях тысяч человек по всей стране. Тестирование будет бесплатным. Цель этого мероприятия – выявление вероятных новых очагов заражения внутри страны", - добавил Висануйотхин.
"Несмотря на то, что заражений внутри страны у нас нет уже давно, и все новые случаи так или иначе связаны с заграницей, исключать, что где-то в Таиланде есть недиагностированные носители вируса, мы не можем. Проверка всего населения страны на коронавирус невозможна, поэтому мы будем тестировать именно тех, кто заведомо находится в зоне риска заражения", - сказал пресс-секретарь.
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В четверг, впервые почти за две недели, количество новых заражений, зарегистрированных за сутки в Таиланде, превысило 10. Зарегистрировано 11 новых пациентов. Все они поступили в больницы из государственных карантинных центров, где находились после возвращения из-за границы.
По данным Центра по борьбе с пандемией, с момента начала распространения инфекции в Таиланде заболели 3 065 человек, скончались 57 человек, выздоровели 2 945 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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