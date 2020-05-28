Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T08:31
https://ria.ru/20200528/1572095143.html
Заседания по делу новозеландского стрелка перенесли из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/155181/47/1551814710_0:257:3184:2048_1036x0_80_0_0_ea9907398515977cee2b6b7d1e77668c.jpg
РИА Новости

Заседания по делу новозеландского стрелка перенесли из-за COVID-19

08:31 28.05.2020
98
© AP Photo / Mark BakerПолиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
Полиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
© AP Photo / Mark Baker
Полиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Судебные слушания по делу Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч в марте прошлого года, отложены до июля на фоне пандемии коронавируса, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на решение суда.
В середине марта 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче. Таррант признал себя виновным в совершении теракта.
Руки в наручниках
30 апреля, 07:12
Жителя Камчатки осудили за поддержку терактов в Новой Зеландии
Начало суда было запланировано на 4 мая. Однако эта дата совпала бы с серединой священного для мусульман месяца Рамадана, когда многие верующие постятся, в связи с чем открытие процесса перенесли на начало июня, но из-за ограничительных мер в связи COVID-19 многие пострадавшие и члены семей погибших не смогли бы присутствовать на процессе в этот период. В связи с этим слушания пришлось вновь отложить.
Ожидается, что новая дата заседания будет определена в июле. К этому моменту суд рассчитывает определить, как организовать участие в процессе потерпевших и родственников жертв.
Эвакуация пострадавшего от стрельбы в мечети в Новой Зеландии
15 марта, 00:47
Теракт в мечетях Крайстчерча (2019)
000000
Обсудить 0
Джасинда АрдернНовая ЗеландияКрайстчерчВ мире
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
Таиланд проверит на коронавирус сотни тысяч людей из группы риска
Мэр Тегерана Мохаммад-Багер Галибаф
В Иране впервые за двенадцать лет сменился глава парламента
Иудеи молятся а вершине горы Гаризим во время праздника Шавуот
В Израиле отметят праздник дарования Торы
Пассажирский самолет в небе
В четверг планируются вывозные рейсы из Индии и Узбекистана
Логотип социальной сети Twitter
Twitter объяснил, почему отметил публикации Трампа "значком неправды"
Сотрудник полиции
Полиция проверит данные об угрозах красноярской журналистке
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
В Таиланде зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса
Украинский военный
В ЛНР пятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3396
Репродукция картины В.Г. Шварца Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче
Столица в XVII веке. Как Москва чуму пережила
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа
Транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снова прекратили
Вид на Пятницкую башню и Святые ворота Троице-Сергиевой лавры
Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Власти Филиппин ослабят карантинные меры в столичном регионе
Ребенок у окна
В России сократилось число детей-сирот в детских домах
Газеты
News Corp прекратит выпуск более 100 газет в Австралии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
05:34На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции
Лента новостейМолния