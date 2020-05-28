Заседания по делу новозеландского стрелка перенесли из-за COVID-19

Начало суда было запланировано на 4 мая. Однако эта дата совпала бы с серединой священного для мусульман месяца Рамадана, когда многие верующие постятся, в связи с чем открытие процесса перенесли на начало июня, но из-за ограничительных мер в связи COVID-19 многие пострадавшие и члены семей погибших не смогли бы присутствовать на процессе в этот период. В связи с этим слушания пришлось вновь отложить.