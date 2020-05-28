Заседания по делу новозеландского стрелка перенесли из-за COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Судебные слушания по делу Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч в марте прошлого года, отложены до июля на фоне пандемии коронавируса, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на решение суда.
В середине марта 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче. Таррант признал себя виновным в совершении теракта.
30 апреля, 07:12Жителя Камчатки осудили за поддержку терактов в Новой Зеландии
Начало суда было запланировано на 4 мая. Однако эта дата совпала бы с серединой священного для мусульман месяца Рамадана, когда многие верующие постятся, в связи с чем открытие процесса перенесли на начало июня, но из-за ограничительных мер в связи COVID-19 многие пострадавшие и члены семей погибших не смогли бы присутствовать на процессе в этот период. В связи с этим слушания пришлось вновь отложить.
Ожидается, что новая дата заседания будет определена в июле. К этому моменту суд рассчитывает определить, как организовать участие в процессе потерпевших и родственников жертв.
15 марта, 00:47Теракт в мечетях Крайстчерча (2019)