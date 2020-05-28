Транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снова прекратили

По сведениям оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии, прием газа в пункте "Мальнов" на границе Польши и ФРГ прекратился с 6:00 утра. До этого он происходил в объеме 11,5 миллиона киловатт-часов (1,1 миллиона кубометров газа в час).
Вместо этого с 7:00 утра возобновился реверс газа в Польшу в объеме 2,3 миллиона киловатт-часов.
Согласно информации польской платформы по распределению мощностей GSA Platform, на газовые сутки четверга (с 6:00 четверга по 6:00 пятницы) до сих пор не было забронировано мощностей, по-прежнему доступны для бронирования 38,3 миллиона киловатт-часов.
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши закончился 16 мая. С тех пор прокачка по польскому отрезку трубопровода проходит только по результатам аукционов.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.