МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снова прекратили, так как мощности трубопровода не были забронированы на четверг, сообщили операторы Польши. Транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снова прекратили, так как мощности трубопровода не были забронированы на четверг, сообщили операторы Германии

По сведениям оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии, прием газа в пункте "Мальнов" на границе Польши и ФРГ прекратился с 6:00 утра. До этого он происходил в объеме 11,5 миллиона киловатт-часов (1,1 миллиона кубометров газа в час).

Вместо этого с 7:00 утра возобновился реверс газа в Польшу в объеме 2,3 миллиона киловатт-часов.

Согласно информации польской платформы по распределению мощностей GSA Platform, на газовые сутки четверга (с 6:00 четверга по 6:00 пятницы) до сих пор не было забронировано мощностей, по-прежнему доступны для бронирования 38,3 миллиона киловатт-часов.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши закончился 16 мая. С тех пор прокачка по польскому отрезку трубопровода проходит только по результатам аукционов.