В Иране впервые за двенадцать лет сменился глава парламента

Прежний руководитель Али Лариджани, бессменно возглавлявший законодательный орган в течение трех созывов с 2008 года, еще в конце 2019-го сообщил, что не будет бороться за депутатское кресло, а недавно рассказал о намерении преподавать в университете.

Мохаммад-Багер Галибаф родился 23 августа 1961 года в небольшом населенном пункте под названием Торкабе в северо-восточной части Ирана. После победы исламской революции в 1979 году и с началом ирано-иракской войны в 19-летнем возрасте был назначен командующим бригадой Имама Резы, а спустя год — командующим дивизией Наср. После войны руководил конструкторским бюро Хатам аль-Анбия, работающим под началом Корпуса стражей исламской революции, командовал ВВС КСИР, а с 2000 по 2005 год был главой сил правопорядка Ирана.