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2020-05-28T14:15
https://ria.ru/20200528/1572095020.html
В Иране впервые за двенадцать лет сменился глава парламента
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РИА Новости

В Иране впервые за двенадцать лет сменился глава парламента

08:22 28.05.2020 (обновлено: 14:15 28.05.2020)
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© AFP 2020 / Atta KenareМэр Тегерана Мохаммад-Багер Галибаф
Мэр Тегерана Мохаммад-Багер Галибаф
© AFP 2020 / Atta Kenare
ТЕГЕРАН, 28 мая — РИА Новости. Новым главой парламента Ирана стал экс-мэр Тегерана, бывший руководитель полиции и военный Мохаммад-Багер Галибаф, сообщает телерадиокомпания IRIB.
Парламент 11-го созыва, избранный в феврале, начал работу накануне. На сегодняшнем заседании депутаты выбрали Галибафа своим главой.
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Прежний руководитель Али Лариджани, бессменно возглавлявший законодательный орган в течение трех созывов с 2008 года, еще в конце 2019-го сообщил, что не будет бороться за депутатское кресло, а недавно рассказал о намерении преподавать в университете.
Мохаммад-Багер Галибаф родился 23 августа 1961 года в небольшом населенном пункте под названием Торкабе в северо-восточной части Ирана. После победы исламской революции в 1979 году и с началом ирано-иракской войны в 19-летнем возрасте был назначен командующим бригадой Имама Резы, а спустя год — командующим дивизией Наср. После войны руководил конструкторским бюро Хатам аль-Анбия, работающим под началом Корпуса стражей исламской революции, командовал ВВС КСИР, а с 2000 по 2005 год был главой сил правопорядка Ирана.
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Галибаф несколько раз баллотировался на президентских выборах: в 2005 году, когда победил Махмуд Ахмадинежад (его он сменил в том же году на должности мэра Тегерана, пробыв на ней до 2017 года); в 2013 году — победителем тогда стал Хасан Роухани; в 2017 году, когда он снял свою кандидатуру в пользу Ибрахима Раиси, который занял второе место, уступив Роухани.
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Парламент ИранаХасан РоуханиАли ЛариджаниМохаммад-Багер ГалибафМахмуд АхмадинежадИранВ мире
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