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2020-05-28T08:10
https://ria.ru/20200528/1572094886.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

08:10 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди на Крымском мосту в Москве
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Теплая погода с небольшими дождями и слабым ветром ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами преимущественно в северных и западных районах возможны небольшие дожди, чисто символические, слабые. Тепло, температура в пределах нормы, даже дневные показатели ближе к началу июня: 21-23 градуса тепла в столице, 18-23 градуса по области", - сказал Леус.
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По словам синоптика, ожидается несильный южный ветер, от 2 до 7 метров в секунду. Давление слабо понижается, но пока показания барометров выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.
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Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
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