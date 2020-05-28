Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами преимущественно в северных и западных районах возможны небольшие дожди, чисто символические, слабые. Тепло, температура в пределах нормы, даже дневные показатели ближе к началу июня: 21-23 градуса тепла в столице, 18-23 градуса по области", - сказал Леус.