Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Теплая погода с небольшими дождями и слабым ветром ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами преимущественно в северных и западных районах возможны небольшие дожди, чисто символические, слабые. Тепло, температура в пределах нормы, даже дневные показатели ближе к началу июня: 21-23 градуса тепла в столице, 18-23 градуса по области", - сказал Леус.
По словам синоптика, ожидается несильный южный ветер, от 2 до 7 метров в секунду. Давление слабо понижается, но пока показания барометров выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.