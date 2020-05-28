В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз

НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.

Ранее власти в связи с распространением нового коронавируса приостановили размещение во всех санаториях и других туристических объектах края до 1 июня.

"Приостановить до 08.06.2020 года на территории Алтайского края бронирование мест, прием, размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторных оздоровительных лагерях", - говорится в тексте указа, размещенном на сайте краевого правительства.

Также продлена до 22 июня приостановка бронирования мест, приема и размещения в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристических базах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах.

Алтайский край является крупным туристическим регионом России. В 2019 году его посетили 2,2 миллиона туристов, в том числе 62,5 тысячи иностранцев. На 27 мая общее число заболевших коронавирусом в крае составило 1554 человека. Выздоровели 693 человека.