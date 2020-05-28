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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T09:21
https://ria.ru/20200528/1572094808.html
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
https://cdn25.img.ria.ru/images/155773/66/1557736631_0:296:2730:1832_1036x0_80_0_0_61d6c6a75df4f094b3083718d3fae735.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз

08:08 28.05.2020 (обновлено: 09:21 28.05.2020)
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© РИА Новости / Людмила ТитоваТурбаза
Турбаза
© РИА Новости / Людмила Титова
Турбаза . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.
Ранее власти в связи с распространением нового коронавируса приостановили размещение во всех санаториях и других туристических объектах края до 1 июня.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
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"Приостановить до 08.06.2020 года на территории Алтайского края бронирование мест, прием, размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторных оздоровительных лагерях", - говорится в тексте указа, размещенном на сайте краевого правительства.
Также продлена до 22 июня приостановка бронирования мест, приема и размещения в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристических базах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах.
Алтайский край является крупным туристическим регионом России. В 2019 году его посетили 2,2 миллиона туристов, в том числе 62,5 тысячи иностранцев. На 27 мая общее число заболевших коронавирусом в крае составило 1554 человека. Выздоровели 693 человека.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоАлтайский крайОбщество
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