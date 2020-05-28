В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 534 пациента

"28.05.2020 (88 сутки работы с COVID). В больнице 534 человека (в том числе 22 в реанимации), из них: 323 человека с подозрением на COVID/ 254 случая подтверждено лабораторно, из них: 16/14 детей, 29/29 беременных, рожениц и родильниц,15/10 человек в хирургическом отделении, 6/6 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3), - написала она в Facebook.