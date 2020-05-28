На Ямале проверят инцидент с обрушившимся под грузовиком мостом

"Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку по размещенной в сети информации о разрушении мостового сооружения в Приуральском районе... По изложенным в публикации доводам организованы надзорные мероприятия, по итогам которых, при наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования", - говорится в сообщении.