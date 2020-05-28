Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T07:50
https://ria.ru/20200528/1572094410.html
На Ямале проверят инцидент с обрушившимся под грузовиком мостом
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1036x0_80_0_0_7bd2dc16d8472bc6ee220cfe25555c3f.jpg
РИА Новости

На Ямале проверят инцидент с обрушившимся под грузовиком мостом

07:50 28.05.2020
394
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округ проверяет инцидент с обрушением необслуживаемого деревянного моста после того, как водитель большегруза решил проехать по нему, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Представитель окружного управления МЧС сообщил в среду РИА Новости, что на технологической автодороге в Приуральском районе подмыло деревянный автомобильный мост, который давно не обслуживается. Несмотря на то, что рядом с мостом есть другая автодорога, водитель большегруза решил проехать по нему, и конструкция частично разрушилась. В результате происшествия никто не пострадал.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
7 апреля, 09:08
В Приморье мост обрушился после проезда грузовика, возбуждено дело
"Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку по размещенной в сети информации о разрушении мостового сооружения в Приуральском районе... По изложенным в публикации доводам организованы надзорные мероприятия, по итогам которых, при наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования", - говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным ведомства, обрушение моста произошло на участке, ранее используемом предприятиями топливно-энергетического комплекса при строительстве железной дороги Обская - Бованенково. "Указанный проезд не является дорогой общего пользования", - подчеркнули в прокуратуре.
Администрация города Лабытнанги со ссылкой на компанию "Газпромтранс" на своем сайте ранее уточнила, что произошел подмыв опоры моста "в связи с обильным паводком". В региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства РИА Новости сообщали, что данный участок относится к ведомственной трассе.
Автомобиль Следственного комитета РФ
19 февраля, 15:42
СК завел дело о халатности после обрушения моста в Оренбурге
100301
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Приуральский районЛабытнангиПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске выясняют обстоятельства избиения двухлетней девочки
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как коронавирус в России "выдохся"
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
В храме Вознесения Господня у Никитских ворот
Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
"Смешной твой Иосиф": Валерия ответила на критику Пригожина
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
Полиция проверяет московский рынок Садовод
В России могут объявить правовую амнистию для мигрантов, сообщил источник
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа
Транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снова прекратили
Беспорядки в Миннеаполисе
В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
05:34На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции
Лента новостейМолния