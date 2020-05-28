На Ямале проверят инцидент с обрушившимся под грузовиком мостом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округ проверяет инцидент с обрушением необслуживаемого деревянного моста после того, как водитель большегруза решил проехать по нему, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Представитель окружного управления МЧС сообщил в среду РИА Новости, что на технологической автодороге в Приуральском районе подмыло деревянный автомобильный мост, который давно не обслуживается. Несмотря на то, что рядом с мостом есть другая автодорога, водитель большегруза решил проехать по нему, и конструкция частично разрушилась. В результате происшествия никто не пострадал.
"Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку по размещенной в сети информации о разрушении мостового сооружения в Приуральском районе... По изложенным в публикации доводам организованы надзорные мероприятия, по итогам которых, при наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования", - говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным ведомства, обрушение моста произошло на участке, ранее используемом предприятиями топливно-энергетического комплекса при строительстве железной дороги Обская - Бованенково. "Указанный проезд не является дорогой общего пользования", - подчеркнули в прокуратуре.
Администрация города Лабытнанги со ссылкой на компанию "Газпромтранс" на своем сайте ранее уточнила, что произошел подмыв опоры моста "в связи с обильным паводком". В региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства РИА Новости сообщали, что данный участок относится к ведомственной трассе.
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