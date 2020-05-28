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2020-05-28T07:55
https://ria.ru/20200528/1572094325.html
В Омске выясняют обстоятельства избиения двухлетней девочки
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РИА Новости

В Омске выясняют обстоятельства избиения двухлетней девочки

07:40 28.05.2020 (обновлено: 07:55 28.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ОМСК, 28 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по трём статьям в отношении супругов из Омска после выхода сюжета в СМИ об избиении двухлетней дочери, сообщили в следственном управлении СК по Омской области.
Вечером 27 мая на Первом канале в эфире телепрограммы "На самом деле" показали сюжет об избиении родителями трехлетней дочери из Омска. В программе также прозвучали данные о том, что родители девочки не ухаживали за пожилой родственницей и отбирали у пенсионерки деньги.
"По предварительным данным, 8 мая 2020 года около 14 часов (местного времени) в частном доме поселка Дачный Омского района 27-летняя женщина нанесла своей дочери множественные удары рукой по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов, синяков и ссадин", - сообщается на сайте СУ СК по Омской области.
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Об избиении девочки, которой, по данным СУ СК Омской области, 2,5 года, стало известно только 11 мая, когда ребёнка доставили в больницу. При осмотре на теле девочки медики обнаружили синяки и ушибы и диагностировали у ребёнка анемию и белково-энергетическую недостаточность. Следователи установили, что в семье девочки есть ещё четверо несовершеннолетних детей. Семья признана неблагополучной и с февраля 2018 года состоит на профилактическом учете.
"Отец ребенка пять раз судим, ранее родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - отмечается в сообщении следственного управления.
Детей забрали из семьи и поместили их в детские соцучреждения.
Возбуждено уголовное дело по трём статьям за истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего и неисполнение родителем обязанностей по воспитанию детей.
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Следственный комитет России (СК РФ)ОмскПроисшествия
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