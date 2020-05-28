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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T07:37
https://ria.ru/20200528/1572094249.html
В Киргизии за сутки выявили более 70 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_dab80d69a453df50db4eae6566a6b72c.jpg
РИА Новости

В Киргизии за сутки выявили более 70 случаев COVID-19

07:37 28.05.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили в Киргизии за сутки, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 28 мая 2020 года по республике зарегистрировано 74 новых случая СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных - 27 медработников. Выздоровели 23 пациента.
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1594 человек, из которых 326 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1066 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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