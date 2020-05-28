В Киргизии за сутки выявили более 70 случаев COVID-19

БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили в Киргизии за сутки, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 28 мая 2020 года по республике зарегистрировано 74 новых случая СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных - 27 медработников. Выздоровели 23 пациента.
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1594 человек, из которых 326 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1066 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.