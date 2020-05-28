В Томске потушили пожар в пустом торговом центре

НОВОСИБИРСК, 28 мая — РИА Новости. Пожарные в Пожарные в Томске рано утром в четверг потушили пожар, вспыхнувший в крупном торговом центре "Город" на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Томской области

По данным ведомства, в четверг в 06:52 (02:52 мск) в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании торгового центра "Город" на улице Герцена.

"На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел густой черный дым. Так как пожар произошел в нерабочее время, в здании находился только охранник", — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС отметили, что в сильно задымленном токсичными продуктами горения помещении спасателям пришлось работать в специальном снаряжении.

"Благодаря оперативному реагированию и своевременному наращиванию сил пожар был ликвидирован в 08:36 (04:36 мск) на площади 200 квадратных метров. Горели текстильная продукция, мебель, отделка стен. Пострадавших нет", — сообщает главк.