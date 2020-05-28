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В Томске потушили пожар в пустом торговом центре
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РИА Новости

В Томске потушили пожар в пустом торговом центре

07:13 28.05.2020 (обновлено: 10:17 28.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 мая — РИА Новости. Пожарные в Томске рано утром в четверг потушили пожар, вспыхнувший в крупном торговом центре "Город" на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Томской области.
По данным ведомства, в четверг в 06:52 (02:52 мск) в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании торгового центра "Город" на улице Герцена.
"На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел густой черный дым. Так как пожар произошел в нерабочее время, в здании находился только охранник", — говорится в сообщении.
В ГУ МЧС отметили, что в сильно задымленном токсичными продуктами горения помещении спасателям пришлось работать в специальном снаряжении.
"Благодаря оперативному реагированию и своевременному наращиванию сил пожар был ликвидирован в 08:36 (04:36 мск) на площади 200 квадратных метров. Горели текстильная продукция, мебель, отделка стен. Пострадавших нет", — сообщает главк.
В ликвидации пожара были задействованы 20 единиц техники и более 60 человек. Причины пожара выясняются.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТомскПроисшествия
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