В Омской области за сутки вылечилось рекордное число пациентов с COVID-19

"Сегодня (28 мая) эпидемиологическая обстановка по коронавирусу выглядит так: небывалое число выздоровевших пациентов - 54 человека, - общее количество излечившихся составляет 331. Увы, но пока растет и число заболевших. За сутки COVID-19 подтвержден еще у 88 омичей и жителей региона", - сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Омской области.