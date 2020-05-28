В Омской области за сутки вылечилось рекордное число пациентов с COVID-19

ОМСК, 28 мая - РИА Новости. Рекордные для Омской области 54 выздоровевших от коронавируса зафиксированы за сутки, сообщили журналистам в четверг в оперштабе региона.
"Сегодня (28 мая) эпидемиологическая обстановка по коронавирусу выглядит так: небывалое число выздоровевших пациентов - 54 человека, - общее количество излечившихся составляет 331. Увы, но пока растет и число заболевших. За сутки COVID-19 подтвержден еще у 88 омичей и жителей региона", - сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Омской области.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Омской области с начала пандемии составляет 1227, от коронавируса на данный момент лечатся 876 жителей региона. После заражения COVID-19 умерли 20 человек. Большинство случаев заражения приходится на Омск, новая инфекция распространяется и по районам Омской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.