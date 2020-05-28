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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T08:23
https://ria.ru/20200528/1572094021.html
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские медики
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071711_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2217a19a0065884bb932892aaaec41c9.jpg
РИА Новости

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские медики

07:10 28.05.2020 (обновлено: 08:23 28.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Бригада московских врачей прилетела в Читу по поручению президента для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкальского края.
Ранее Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина поддержать регионы и направить туда бригады медработников из столицы. В первую очередь, по его словам, в этом нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также Забайкальский край.
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В составе прибывшей в Забайкалье бригады хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, которые имеют большой опыт работы в моногоспиталях федерального центра. Они привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты.
Предполагается, что московские врачи останутся в Забайкалье на две недели.
Кроме того, с 27 мая в крае работает главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. Она провела ряд встреч с коллегами из регионального ведомства, видеоселекторное совещание с руководителями моностационаров, а также посетила местную клиническую инфекционную больницу.
В Забайкалье по данным на 28 мая более тысячи человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, скончались 17 человек, выздоровели 470 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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