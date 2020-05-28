В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские медики

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Бригада московских врачей прилетела в Бригада московских врачей прилетела в Читу по поручению президента для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкальского края

Ранее Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина поддержать регионы и направить туда бригады медработников из столицы. В первую очередь, по его словам, в этом нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также Забайкальский край.

В составе прибывшей в Забайкалье бригады хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, которые имеют большой опыт работы в моногоспиталях федерального центра. Они привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты.

Предполагается, что московские врачи останутся в Забайкалье на две недели.

Кроме того, с 27 мая в крае работает главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова . Она провела ряд встреч с коллегами из регионального ведомства, видеоселекторное совещание с руководителями моностационаров, а также посетила местную клиническую инфекционную больницу.

В Забайкалье по данным на 28 мая более тысячи человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, скончались 17 человек, выздоровели 470 пациентов.