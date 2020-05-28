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2020-05-28T10:46
https://ria.ru/20200528/1572093952.html
Оптическая иллюзия с "ковром-самолетом" удивила пользователей Сети
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РИА Новости

Оптическая иллюзия с "ковром-самолетом" удивила пользователей Сети

07:05 28.05.2020 (обновлено: 10:46 28.05.2020)
17358
© Twitter @sha_ji1Оптическая иллюзия с "ковром-самолетом"
Оптическая иллюзия с ковром-самолетом
© Twitter @sha_ji1
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пользователь Twitter опубликовал видео, на котором запечатлен грузовик, везущий людей по горной дороге в Гималаях. Публикация удивила многих пользователей Сети, увидевших в ролике "ковер-самолет".
На кадрах, снятых с беспилотника, запечатлен двигающийся автомобиль, при этом из-за ракурса и объектива "рыбий глаз" может показаться, что кузов машины с людьми "парит" в воздухе.
"Я подумал, что это ковер-самолет", — написал пользователь @randomfandom88.
"Неужели я единственная, кто подумал, что это VR (технология виртуальной реальности. — Прим. ред.) и все они ехали на ковре-самолете?" — задалась вопросом @MSgirl29.
"С этого ракурса он выглядит как ковер-самолет", — заметила @brokkenbat.
"Ковер-самолет?" — обратилась к автору ролика @LissadellHouse.
"Камера с "рыбьим глазом" делает все более впечатляющим, чем есть на самом деле", — указал @MikeTemplar1.
При этом многие комментаторы отметили, что такой способ передвижения в горной местности может быть опасным для пассажиров.
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